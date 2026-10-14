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Тенденции при парфюмите за есента

Ето кои са те

14.10.2026 | 20:07 ч. 0
Снимка: iStock/nastya_ph

Снимка: iStock/nastya_ph

На 23-септември официално посрещнахме есента. И вече забелязахме какви ще са най-големите тенденции при дрехи, чанти, обувки, грим, прически, маникюри за сезона. Но има още нещо много важно за дамите - парфюмът. Той буквално може да завладява околните. Какви са тенденциите при ароматите? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Искрящ конфитюр

През тази есен парфюмите често ще се въртят около един основен аромат - този на тъмните горски плодове. И това е страхотно! Тези аромати са сладки, искрящи и няма как да останат незабелязани. Говорим за касис, черна череша, боровинки, къпини, всякакви горски плодове, които са намакчани и направени на конфитюр. Именно този плътен и приятел аромат на конфитюр от горски плодове е модерен сега. Богати и наситени парфюми.

Необикновено гурме

Продължаваме на тема вкусотии. Знаете, че ароматите на храните са голям хит за парфюмите от известно време насам. Сега клиентите копнеят за топли, богати аромати, които носят уют през есента. Които напомнят за традициите и детството. Затова модерни стават парфюмите с миризми на печен сусам, препечен ориз, опушена ванилия, карамелизирана захар, кестени. Всичко, което носи уют и носталгия.

Останалите и кадри вижте в teenproblem.net

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