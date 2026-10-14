В кадър: Селма Блеър може да получи 7 г. затвор след хапането в самолета

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Селма Блеър може да получи до седем години затвор след хаотичния инцидент на борда на самолет за Ню Йорк, при който според властите актрисата е нападнала членове на екипажа, а след кацането - полицай и медицинска сестра, пише The Sun.

54-годишната звезда от "Професия блондинка" ("Legally Blonde") беше арестувана след полет на Delta Air Lines към летище JFK в неделя. Според обвинението по време на полета тя се държала агресивно, опитала се да отвори вратата на самолета и ударила и ухапала хора от екипажа, които се опитвали да я спрат.

Адвокатът ѝ обаче твърди, че случилото се не е било умишлено нападение, а резултат от медицинска криза, предизвикана от пропуснати дози от силно лекарство, изтощение, удар в главата и влиянието на височината.

В понеделник Блеър се яви пред съд в Куинс и пледира невинна по две обвинения за нападение. Съдия Индира Кан определи гаранция от 20 000 долара в брой или 60 000 долара под формата на обезпечение.

При осъдителна присъда по щатските обвинения актрисата може да получи до седем години затвор

Според полицията единият инцидент продължил и след кацането

Полицията на Port Authority съобщава, че около 23:00 ч. в неделя е получила сигнал за "физически агресивен пътник" на летище JFK.

Според властите Блеър е идентифицирана като въпросния пътник и след кацането е задържана и откарана за медицински преглед. Двама членове на екипажа също съобщили за наранявания, като единият бил транспортиран до болница за допълнителна оценка.

По време на полета актрисата предполагаемо се опитала да отвори вратата на самолета. Когато членове на екипажа се намесили, тя според съобщенията ударила един от тях и ухапала друг.

След това ситуацията продължила и извън самолета. Според публикациите Блеър успяла да се освободи от ограничителните средства в линейката и ритнала полицейски служител в областта на лицето, врата и гърдите.

В болницата прокуратурата твърди, че тя ритнала и медицинска сестра в гърдите. Медицинската служителка впоследствие подала жалба.

В аудиозапис, разпространен след случая, се чува жена, за която се предполага, че е Блеър, да крещи многократно "Не!" и "Моля ви, не!", докато на заден план звучи силна аларма. Записът изглежда е направен, докато тя е извеждана от самолета.

Представител на актрисата заяви, че Блеър е преживяла "медицинска спешна ситуация, довела до предполагаемото поведение" и че след кацането е получила незабавна медицинска помощ. По думите му състоянието ѝ е стабилно.

Адвокатът ѝ: Била е объркана и дезориентирана

Защитата на Блеър твърди, че тя е пропуснала няколко дози от силно лекарство, което използва за контрол на сериозни неврологични симптоми.

Актрисата има множествена склероза, която в момента е в ремисия.

"Това не беше умишлено нападение", заяви адвокатът ѝ Шон Барнс пред съда.

По думите му в дните преди полета Блеър работила изключително дълго и била физически изтощена. В определен момент по време на полета тя паднала и ударила главата си.

"Тези фактори, в комбинация с височината, са довели до състояние на силно объркване и дезориентация", посочи защитата.

В диспечерски разговор, цитиран от медиите, пилотът също съобщава, че проблемният пътник си е ударил главата в преградата на самолета.

Случаят се разследва и от ФБР. Според публикациите Блеър може да бъде изправена и пред отделно федерално обвинение за нападение, извършено в специалната морска и териториална юрисдикция на САЩ. Посоченото нарушение не е престъпление от категорията felony, но може да доведе до до една година лишаване от свобода.

Следващото ѝ явяване в съда е насрочено за 19 януари 2027 г. Засега няма определена дата по евентуалното федерално производство.

И преди е хапала хора - включително Сиена Милър, Сет Макфарлън и Кейт Мос

Необичайният детайл с предполагаемото ухапване на стюард по време на полета привлече допълнително внимание заради признания, които самата Блеър прави години по-рано.

В мемоарите си "Mean Baby: A Memoir of Growing Up" от 2022 г. актрисата разказва, че в миналото е хапала няколко известни личности - Сиена Милър, създателя на "Семейният тип" ("Family Guy") Сет Макфарлън и супермодела Кейт Мос.

Блеър обяснява това поведение с усещане за претоварване в социални ситуации.

"Системата ми се претоварва и мигновено дава на късо. Социалните взаимодействия през живота ми са били трудни", пише тя.

Един от случаите е от 2006 г., когато се запознава със Сиена Милър в Chateau Marmont. По думите на Блеър тя хванала ръката на актрисата и я ухапала "игриво, сякаш е ябълка".

Още докато държала ръката ѝ в устата си, самата Блеър била шокирана от собственото си поведение.

"Помислих си: "В какво се забърках? И в какво забърках нея? Това е ужасно поведение", пише тя.

Милър обаче не я засрамила и според Блеър реагирала изненадващо спокойно.

Сет Макфарлън: Това наистина заболя

Две години по-рано актрисата хапала и Сет Макфарлън.

Блеър разказва, че през 2004 г. била поканена на събиране в Лас Вегас от Скарлет Йохансон и когато се запознала с Макфарлън, била толкова впечатлена от него, че не знаела как да реагира.

"Какво правя в социални ситуации, когато се възхищавам на някого, но чувствам, че аз самата не допринасям с нищо? Ухапах го по ръката", пише тя. Макфарлън реагирал с: "Уау! Това наистина заболя."

Блеър уточнява, че не е разкъсала кожата му, но почти веднага след случилото се започнала да се обвинява.

По това време актрисата вече се борела и с проблеми с алкохола, за които впоследствие говори открито.

Кейт Мос първо се засмяла - после ѝ върнала жеста

Още по-странна е историята с Кейт Мос.

Двете били в хотелски апартамент в Лондон след ревю на Марк Джейкъбс, когато започнали да си правят снимки с Polaroid. В един момент Блеър решила да ухапе пръста на модела.

Мос се засмяла. И Блеър го направила отново. Този път реакцията била различна.

"Това наистина заболя, м*амка му!", възкликнала Мос според мемоарите.

След това моделът ударила Блеър по гърба, хванала палеца ѝ и самата тя го захапала силно.

"Това беше първият път, когато изобщо започнах да осъзнавам колко силно мога да нараня хората, когато ги хапя", признава актрисата.

Тя си спомня, че веднага се почувствала като засрамено дете и започнала да се извинява.

Блеър вече е имала проблемен инцидент в самолет

Настоящият случай не е първият път, в който името на актрисата се свързва с тежък инцидент по време на полет. Според Page Six тя е преживяла друг подобен срив в самолет преди около десет години.

Сега обаче последствията са много по-сериозни - има ранени членове на екипажа, обвинения за нападение, полицейски служител и медицинска сестра, които твърдят, че са били атакувани, както и отделно федерално разследване.

Delta също излезе с позиция след случилото се.

"Delta има нулева толерантност към агресивно или незаконно поведение, тъй като безопасността на нашите клиенти и екипаж винаги е на първо място", заявиха от авиокомпанията.