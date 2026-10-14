Ямайски наркобарон пребил Диди в затвора

Певецът Диди е бил откаран спешно в болница през уикенда, след като изял здрав пердах от ямайския наркобарон Кристофър Коук, известен с прозвището Дудъс.

По време на боя музикантът получил тежка травма на главата, която принудила затворническите служители да го заведат в болница извън затвора Форт Дикс.

Дудъс, който бил негласният "крал" зад решетките, както и други затворници, били бесни на Диди, след като телевизионен репортаж на NBC News показал луксозния му живот в затвора. След разкритията се провели поне две акции и са конфискували мобилни телефони от затворници, включително и на наркобарона.

Дудъс. Снимка: U.S. Marshals Service

Въпреки че Диди е най-голямата знаменитост във Форт Дикс, Дудъс е истинският бос. Той излежава 23-годишна присъда от 2012 г. и никак не бил доволен, че всичките му допълнителни привилегии са изчезнали след акциите.

След боя двамата получили двуседмично наказание в изолатор.