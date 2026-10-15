Във Варна вдигат паметник на хан Аспарух

Министерството на културата одобри проекта за поставяне на монумент на канас ювиги Аспарух във варненския район „Аспарухово“. Това съобщи районната администрация, след като инициативата получи подкрепата и на Общинския съвет във Варна.

Паметникът ще бъде разположен на избраното от районната администрация място – в близост до пасарелката в центъра на квартала.

Автор на скулптурната композиция е доц. Николай Нинов. Скулптурата е моделирана от Ивайло Иванов, а историческата част е консултирана от Милен Петров. Автор на проекта е арх. Стоян Петков.

Зад инициативата стои сдружение „Тук ще бъде България“, обединяващо граждани, които финансират изграждането със собствени средства и дарения.

За съгласуването на проекта съдействие е оказал министърът на културата Евтим Милошев. Проектът е бил представен пред Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерството на културата с председател проф. Христо Харалампиев.

Сред дарителите и участниците в инициативата са Светозар Гигов, Йордан Николов – кмет на район „Аспарухово“ в периода 2011–2015 г., Томина Томова, Мария Гигова, Христо Дамянов, Юлиян Арнаудов, Таня Полименова, Севдалин Спасов, Тихомир Дамянов и Васил Василев.

Благодарности за съдействието са отправени и към областния управител на Варна Марио Смърков, както и към общинските съветници, подкрепили инициативата.

Очаква се монументът да се превърне в знаково място за район „Аспарухово“ и да допринесе за съхраняването на историческата памет и предаването на българското наследство на следващите поколения.