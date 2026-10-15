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Продават скелет на динозавър на 67 милиона години за 9 милиона долара

Купувачът ще получи и правата за продажба на копия от него

15.10.2026 | 08:57 ч. Обновена: 15.10.2026 | 09:00 ч. 7
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Скелет на динозавър с прякор Джоди отива на търг в „Сотбис“ (Sotheby's), съобщи Асошиейтед прес. 

Древната вкаменелост прилича на тиранозавър, но всъщност е негов далечен роднина, чието съществуване бе потвърдено наскоро след дългогодишни научни спорове. 

Този по-малък и по-пъргав хищник, наречен нанотиранус, е изложен във фоайето на централата на аукционната къща преди търга, насрочен за 27 октомври.
С височина два метра и дължина близо шест метра редкият фосил е един от едва трите известни скелета от този вид.

Скелетът е на 67 милиона години се очаква да бъде продаден за до 9 милиона долара на търга в Ню Йорк.

Той включва малко под 200 фосилни костни елемента, а черепът е запазен почти изцяло.

Фосилът е открит през 2019 година от животновъдката Джоди Пиърсън в нейно ранчо в щата Монтана.

Вкаменелостта е представена като „най-пълния“ скелет на нанотиранус, съществуващ в момента. Запазени са близо 70 процента от скелета, включително целия череп и челюстта с около 50 зъба, казва Касандра Хатън, ръководител на отдела за наука и естествена история в „Сотбис“.

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