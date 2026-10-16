Меган и Хари не планират да се извинят на кралското семейство

Появи се информация, че Меган Маркъл и принц Хари искат да се извинят на Кейт Мидълтън и принц Уилям, както и крал Чарлз Трети и съпругата му Камила.

Меган и Хари се завърнаха в Англия в края на август и децата им вече учат в училища в страната. Но преди това влюбените прекараха 6 години и половина в САЩ, след като напуснаха кралското семейство в началото на 2020 г.

Те направиха много разкрития за кралския двор - в интервю за Опра Уинфри, подкасти, документална поредица за Netflix и мемоарите на принца - "Spare". И така доста от членовете на семейството останаха разочаровани и обидени.

От "Daily Express" скоро писаха, че Маркъл и Хари планират да се извинят на Кейт, Уилям Чарлз и Камила. И съжаляват за интервютата, които са далали.

Но сега нови източници казват, че това не е така и херцозите на Съсекс остават инати.

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