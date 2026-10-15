Луи Томлинсън е принц за Зара Макдермът

Зара Макдермът проговори за връзката им с Луи Томлинсън. 29-годишната риалити звезда, която участваше в Love Island, потвърди, че живее с 34-годишния певец, който беше част от One Direction. Тя дори го нарича своя "принц".

Двамата са заедно от над година и половина. И вече са предприели следващата сериозна крачка в отношенията си - да живеят заедно в дома на изпълнителя в Лондон.

"Ние живеем заедно вече от известно време, честно, просто е страхотно. Той е като моя принц. Той е като моята приказка. Той искрено е просто най-невероятният човек, който съм срещала в живота си, той е вдъхновение за мен по толкова много начини. Той е най-състрадателният, внимателен, мил човек. Той винаги мисли за всеки един друг човек, преди да помисли за себе си, и мисля, че това е толкова рядко качество, което да намериш у някого", коментира звездата пред "Cosmopolitan".

Още за връзката четете в teenproblem.net