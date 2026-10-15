Памела Андерсън показа хитовият маникюр за есента и зимата

През годините Памела Андерсън многократно е доказвала, че е модна икона. И сега за пореден път направи това.

59-годишната актриса и моделка показа кой ще е най-хитовият маникюр в разгара на есента, както и вероятно - през ранната зима. Тя направи това чрез публикация в Instagram. Звездата качи в социалната мрежа видео, на което се вижда как си поставя гланц, докато е в градината.

Но изпъкна с друго - със своите нокти. Виждаме, че те са лакирани в лавандулово лилаво - бляскаво и искрящо. Традиционно свързваме този нюанс с пролетта и цъфтящите дръвчета, но този негов вариант е леко по-хладен, а това, че е лъскав го прави подходящ за празничното настроение през есента и зимата. Това не е типичното млечно или пастелно лавандулово, а малко по-студен тон.

И определено стои по-интересно и завладяващо от традиционните за есента бежово и кафяво. Говорим за нежно и светло лилаво, но със снежен акцент, с перлени нотки, сякаш по него има лек скреж.

Лилавото се приема за мистичен цвят, идеален за мистериозния и красив есенен сезон. А скрежът, лъскавото и снежните акценти веднага се свързват със зимата и коледните празници.

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