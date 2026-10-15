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Блузите с вграден шал превземат есента

Много модерни сега

15.10.2026 | 21:44 ч. 3
Снимка: iStock/alfexe

Снимка: iStock/alfexe

Дори да не ни се вярва, есента от няколко седмици е тук. И както става със смяната на всеки един сезон, време е и за подмяна на гардероба.

Започнахме да оставяме кроп топовете, тънките потничета, тениските, летните ризи и рокли. И се насочваме върху дълъг ръкав, суичери, жилетки, тънки якета.

Именно сега един тип блуза с дълъг ръкав става изключително модерна. Става дума за блузите и ризите с дълъг ръкав, които са с вграден шал, съобщават от американския "Cosmopolitan".
Не бива да се бъркат с блузите поло или тези с висока яка. Говорим за блузи с такъв елемент около врата, който наподобява шал - дълъг, увит, като връзка или шнур.

Те изглеждат много интересно и с тях веднага правите впечатление. Елементът вграден шал изпъква.

Още за тенденцията и снимки вижте в teenproblem.net

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мода тенденции есен блузи вграден шал
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