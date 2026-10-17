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Бен Афлек засипа с похвали Джей Ло

Много я уважава

17.10.2026 | 03:08 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бен Афлек затрупа с похвали бившата си съпруга Дженифър Лопес. 54-годишният актьор признава, че е научил много от нея.

Той казва, че тя работи най-здраво от всички хора, които познава. Бен уважава кариерата на Джей Ло.

"Би било трудно за мен да сумирам кратко нещата, които успях да науча от това, че познавам Джей Ло, и че я наблюдавам. Трябва да разберете, мисля, че да разбереш Дженифър Лопес, наистина, е да разбереш някой, който наистина е пионер, който е направил неща, когато са му казали, че те не са възможни и не си поканен, чрез един вид сила и воля", сподели той в подкаста "The Moment with Jorge and Paola Ramos".

Какво още каза той за нея - четете в teenproblem.net

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