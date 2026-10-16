Тенденции при якетата за есента

Есента вече от известно време е при нас. През първите дни и в по-ранната есен беше достатъчно да имаме някакво леко горнище в нас - елече, сако, суичер, жилетка. Но вече времето става все по-хладно, време е да извадим якетата и да започнем да ги носим по-редовно. Какви са тенденциите при тях през този сезон? Вижте отговорите на "Teen Vogue".

Поларени якета

Идеални за сезона! Те са по-леки, не като зимните, доста меки и определено пазят от студа, макар да изглеждат тънки. Именно през есента е време да залагаме на меки материи, в които да се сгушим, с които да ни е уютно. А когато стане по-студено и ветровито, някои ги носят дори под палтата.

Y2K модели

Няма как да не сте забелязали, че Y2K модата е навсякъде в последните 5-6 години. Завръща се всичко, което е било хитово в началото на века. Това важи не само за гримове и обувки, но и за дрехи. През тази есен - за якетата. Така че - модерни отново сега са късите палта, които най-често са с косъм, с пухести елементи, с джобчета. Важното е да са впити, къси, изрязани.

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