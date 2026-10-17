Втората половина на октомври променя живота на част от зодиите

Вече преполовихме октомври. Този есенен месец определено е наситен със събития, промени и едно магично настроение във въздуха. И има да поднася още доста изненади. Остават около 2 седмици и трансформациите продължават с пълна сила. Животът на част от зодиите определено ще се промени до края на октомври и началото на ноември. Вижте кои са те, според "Your Tango".

Близнаци

Тези въздушни зодии ще преоценяват почти всяка сфера от живота си - кариера, здраве, ежедневни навици. В работата - ще трябва да проведат сложни разговори и така там ще бъдат осветени проблеми, които отдавна имат. Ще трябва ясно да кажат какви са желанията им. Да не се страхуват да искат повишение или нова позиция. Ако сегашната им работа вече не им носи наслада, до средата на ноември може да са направили промяна и да са на нова работа.

Скорпион

Интензивен и напрегнат период за Скорпионите. Фокусът се насочва към връзките и личните трансформации. Ретроградната Венера ги окуражава да оценят наново връзките и отношенията си с другите. Да определят кои връзки остават реципрочни и кои хора си струва да запазят. Просто за тях втората половина на октомври е време за ребранд. След нея - Скорпионите може да се чувстват като напълно различни хора. Някои връзки изчезват, но правят място за хора, които наистина подкрепят тези водни зодии.

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