Най-добрите тенденции при плетивата за есен 2026

С есента идва и завръщането на плетените изделия като основен елемент от гардероба, а благодарение на марки като PH5 и Tory Burch, предложенията за този сезон експериментират с уникални силуети, привличащи вниманието детайли и функционални иновации.

Можете да помислите за стилизиране на уникално плетено изделие с вашите основни дрехи, за да го подчертаете, или да го съчетаете с други акценти, за да се възползвате от максималистичния личен стил.

През последните пет години, нововъзникващи дизайнери напълно революционизираха сцената на плетените изделия, като вложиха умения, развити по време на карантината и по други начини, в структури и детайли, които предефинират какво може да попадне в категорията. Оттогава насам не толкова класически пуловери се появяват при всякакви брандове, напомняйки ни за потенциала им да се вписват във всички сезони, както и за различни неочаквани естетики. Резултатът? Широка гама от бохемски детайли, авангардни силуети и функционални допълнения, които ни дават още една причина да се вълнуваме от наслояването в студеното време.

С навлизането ни в поредната есен и зима, тези далновидни дизайни имат по нещо за всеки и със сигурност ще ви помогнат да не зациклите в едни и същи методи на обличане.

Прочетете за еволюцията на иновативните плетени изделия, заедно с най-добрите тенденции за 2026 година и забележителните модерни пуловери, които да впишете в гардероба си.

История на иновативното плетиво

Смята се, че плетенето е възникнало през трети до пети век, започвайки с чифт чорапи. Превъртаме напред до XIX век и плетенето се превръща в хоби, но е и начин хората да се издържат. Според Би Би Си, преди пенсиите и социалните помощи, някои възрастни хора са се обърнали към занаята, за да печелят пари – практика, която се е завърнала по време на широко разпространената икономическа несигурност на пандемията.

Въпреки че напоследък се наблюдава подем в иновативните плетива, някои традиционни марки произвеждат креативни дизайни в продължение на десетилетия. Вземете например Missoni: През 1953 г. основателите Отавио и Росита Мисони откриват малка работилница в Галарате, Италия. Съпрузите са пионери в производството на плетива – най-вече с характерните за марката зигзагообразни и раирани шарки – използвайки машини Raschel, за да вдъхнат живот на леки пуловери със сложни мотиви. През 1973 г. Missoni печели модната награда Neiman Marcus, благодарение на своите зашеметяващи, калейдоскопични дизайни.

Междувременно, Pringle of Scotland изобретява плетената плетка „аргайл“, която оттогава се превръща в отличителен белег на препи стила (все пак е била любима на Блеър Уолдорф). Основана в началото на XIX век от Робърт Прингъл, компанията започва да проектира плетива с диамантена шарка през 20-те години на миналия век.

В наши дни се появиха дизайнери на плетива, които разширяват границите на модата и внасят много новости. Коя марка е водеща? PH5. Базираната в Ню Йорк марка, която дебютира през 2014 г., си партнира с фабрични компютърни инженери и техници, за да създаде собствена материя, което води до нетрадиционни плетива, подобни на произведение на изкуството. Сред най-популярните ѝ дизайни са плетени топове и поли с вълнообразни, асиметрични подгъви.

Въпреки че максималистичните марки плетива може да изглеждат като дреболия в наши дни, някои новодошли променят играта. Модните ентусиасти са добре запознати с A. Roege Hove, шестгодишна датска марка, почитана заради своите скулптурни оребрени плетива. И не е чудно защо: Изделията красиво обгръщат тялото и подчертават извивките. Съществува и Катя Зеленцова, която е работила под ръководството на Рикардо Тиши в Burberry, преди да започне самостоятелен бизнес през 2021 година, изработвайки калейдоскопични плетива, използвайки различни техники за плетене включително плетене на една кука.

Плетивата през 2026

Класики като кашмирени и обемни плетени пуловери винаги ще бъдат актуални, но този сезон има нова вълна от плетени тенденции, които можете да откриете. Разгледайте например колекциите есен на Tory Burch за авангарден подход. Дизайнерката дебютира с жилетки с разкроени ръкави, с един ръкав, преметнат през гърдите и закрепен с шикозна брошка.

Есенните плетива на Стела Маккартни са също толкова уникални – колекцията се отличава с едра плетка с ресни и цип в доматеночервен цвят. Miu Miu, от друга страна, дебютира с жилетки с голи рамене, наметнати върху нещо, което изглежда като вградена плетена блуза.

Овърсайз и вталените визии също не са единствените силуети, от които да избирате. Драпираните плетива са гореща новина тази есен: интригуващи форми, като пуловери с вградени шалове, пончо и пелерини, изглежда са на мода. Като стана дума за акценти, плетивата с колан и структурираните плетива също се радват на момент на слънце тази година.

Не е изненадващо, че тези неочаквани силуети се разпространяват през 2026 г., тъй като личният стил (и излизането извън рамките на облеклото) е на преден план. Така че, докато шарените пуловери, въведени от традиционните плетива – като зигзаг и аргайл – все още са голяма част от модния дискурс, има и много иновации, за които да се вълнуваме в този конкретен момент.

Как да носим модерно плетиво

Когато сте изправени пред дилема, позволете на плетената материя да е основен герой, като запазите останалата част от облеклото си семпла. Ако сте избрали обемен, текстуриран пуловер, балансирайте визията с черен клин или капри панталон и елегантни обувки на висок ток. Няма да сбъркате и с широки дънки или бял панталон.

Съществува и възможност за контрастни вибрации, ако копнеете за максималистичен тоалет. Ако пуловерът ви е романтичен (например украсен с панделки или дантела), контрастирайте с елегантни кожени или ежедневни карго панталони. Ако искате да разкрасите плетената си дреха, ефирна пола и обувки с токчета ще свършат работа.

Когато трябва да се облечете заради ниските температури (което скоро ще стане), облечете класически тренчкот или неутрално вълнено яке. По този начин връхните ви дрехи няма да се конкурират за внимание. Ако плетената ви дреха е тежка, може да се разминете с тънки слоеве отдолу.

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