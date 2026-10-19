Най-хитовите аксесоари за коса тази есен

Есента е официално в своя разгар. Вече ясно видяхме какви са тенденциите при дрехи, гримове, чанти, маникюри, бижута, обувки, парфюми. Остава още една сфера, която понякога не е толкова широко отразявана, но пък е способна да привлече внимание и да промени визията. Говорим за аксесоарите за коса. Кои са най-хитовите такива през тази есен? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Шалчета за глава и кърпи

Много често се приемат за летен аксесоар - стоят като част от бохо визията и пазят от слънцето. Но сега са модерни и за есента. В топлите дни - пак пазят от слънчевите лъчи, а в студените - държат топло, без да спарват като плътните шапки, които са за зимата. За да не изглеждат толкова лятно, използвайте шалове и кърпи за глави, които са от коприна, кадифе или по-плътен плат. А цветовете нека да бъдат шоколадово кафяво, бургундско червено, маслинено зелено, кралско синьо, сливово лилаво или просто аксесоарите да са с винтидж принт - цветя, геометрични фигури и т.н. Може да захващате шалчетата и кърпите с дребни фибички.

Украсени плитки

Една тенденция, която веднага грабва вниманието. Плитките са изключително популярни през 2026 г., остават хитови и през есента. Редовно може да сплитате косата на една плитка сега, но нека тази плитка бъде украсена с романтични аксесоари. Говорим за голям ластик тип скрънчи, фиби с брокат, блясък, лъскави, ластици и шнолички с розетки, панделки, златни халки, перли и т.н. Колкото по-нежно и сладникаво стои аксесоарът, толкова по-добре. Така придобивате кокетна визия, която е хит още от началото на годината. Визията става по-изискана, но и по-сладка.

Арт шноли

Шнолата се завърна преди няколко години и явно няма намерение да слиза от модния подиум. И през тази есен остава доста модерна. Сега ще направите най-голямо впечатление, ако изберете едни по-артистични, творчески и забележителни шноли за коса. Сега огромните едноцветни шноли отстъпват мястото си на по-дребни такива, но приличащи на произведение на изкуството. Нека са с интересен принт, да съчетават няколко цвята, да имат причудлива форма, да изглеждат като лъскаво бижу. Така освежавате прическата. Костенурковият принт и металическият блясък са хит. Винтидж шнолите са просто навсякъде.

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