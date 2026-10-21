Плутон отново е директен, ето кои зодии могат да си отдъхнат

Добра новина за част от зодиакалните знаци. Ретроградното движение на Плутон приключи на 15-и октомври. Планетата отново е директна, след 5 месеца обратно движение. И най-накрая някои ще може да си отдъхнат. Късметът сега идва при тях. Вижте кои са щастливците, според "Today".

Телец

Чудесно време да изживеят някои промени в бизнеса и напълно да се излекуват от всичко негативно. Мотивацията им за успех ще бъде огромна и ще отвори много врати. Взимат важни решения и те ги поставят на друго ниво в професионалния път. Ще обърнат внимание на собствените си нужди и ще започнат нещо, което им носи материален успех. Работят за себе си, независимо дали притежават бизнес или не. Използват дарбите и талантите си, това разширява хоризонтите и ума им. Да внимават като подписват документи. Изобилието идва при тях, може и чрез партньорство.

Лъв

Ще поемат ролята на грижовните в своя приятелски кръг. На фокус сега стават партньорствата. Да се интересуват от проблемите на другите и да опитват да им помогнат е като инстинкт за Лъвовете, но сега трябва да отпуснат юздите - някои хора не приемат съветите им. Нека вместо това - да използват времето си да построят добре своето онлайн присъствие. Може да обновят профилите си в приложенията за запознанства. Да се отдадат на любовта, но нека стоят близо до партньор и приятели, които са здравословни за тях и които не са ги разочаровали. Тези огнени зодии стават много уверени, особено, ако са заобиколени от много хора с голямо его, които не проявяват чувствителност. Нека обърнат внимание на това как другите около тях се държат. И да не позволяват на околните да потъпкват тяхната самоценност.

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