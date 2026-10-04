С кои храни да комбинирате тиквата за повече ползи за здравето?

Тиквата е един от онези есенни продукти, които с лекота намират място както в сладки, така и в солени рецепти. С нея приготвяме любимия ни тиквеник, украсяваме дома си за Хелоуин. Тя е продукт, с който може да се приготвят лазаня, паста, ньоки и други. Консумацията на тиква е доказала своите полезни действия върху здравето ни.

Вижте няколко полезни хранителни комбинации с нея и защо специалисти ни препоръчват да я направим част от менюто си в студените месеци.

Тиква и зехтин

Тиквата е добър източник на бета-каротин, който организмът превръща във витамин А. Каротеноидите се усвояват по-добре, когато са комбинирани с полезни източници на мазнина. Затова печената тиква може да се овкуси с малко зехтин екстра върджин преди или след изпичането, ако сме приготвяли например зеленчуци на фурна, към които има добавена тиква. Така получаваме вкусна комбинация, като същевременно не подлагаме зехтина на продължително нагряване.

Тиква и орехи

Сладостта на печената тиква се съчетава чудесно с хрупкавостта на орехите. От хранителна гледна точка тиквата осигурява фибри, калий и каротеноиди, а орехите добавят ненаситени мазнини и растителни омега-3 мастни киселини. Орехите могат да се добавят към топла салата от печена тиква или да се поръсят върху нея заедно с малко зехтин и пресни зелени подправки или мед, ако ни се хапва печена тиква с мед.

Тиква и тиквени семки

Леко запечени тиквени семки придават приятна хрупкавост и са източник на магнезий, цинк, желязо, белтъчини и ненаситени мазнини. Могат да се поръсят върху крем супа от тиква, печена тиква или салата. Семките могат да се консумират и сурови, предварително накиснати във вода. Тук може да прочетете повече по темата защо е добре да накисваме някои семена и ядки.

Източник: 7 полезни комбинации с тиква