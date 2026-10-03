Кои хранителни добавки могат да помогнат при перименопауза и менопауза

Някои билки и хранителни добавки, като черен кохош, червена детелина и масло от вечерна иглика, могат да помогнат за облекчаване на симптомите на перименопаузата и менопаузата, като горещи вълни и нощно изпотяване.

Проучванията по темата обаче са ограничени, а резултатите – противоречиви.

Някои добавки могат да предизвикат леки странични ефекти, като гадене, главоболие или стомашно-чревен дискомфорт. Възможно е също така да взаимодействат с лекарства или да не са подходящи за хора с определени здравословни проблеми.

Макар да съществуват множество лекарства за симптомите на менопаузата, може би е добре да обмислите и употребата на билки и хранителни добавки.

Важно е да се консултирате с медицинско лице, преди да добавите каквито и да е препарати към режима си, дори ако те са достъпни без рецепта.

Продължете да четете, за да научите повече за билките и добавките, които някои хора използват за справяне със симптомите на перименопаузата и менопаузата, както и за наличните доказателства и информацията относно безопасността им.

1. Черен кохош

Черният кохош може да помогне за облекчаване на симптоми като нощно изпотяване и горещи вълни, свързани с менопаузата.

Проучване от 2023 г. установи, че приемът на екстракт от черен кохош води до подобряване на симптомите на менопаузата в сравнение с плацебо. Той обаче не намалява значително симптомите на тревожност или депресия.

Употребата на черен кохош не се препоръчва, ако имате анамнеза за чернодробно заболяване, а някои доклади посочват нежелани реакции вследствие на замърсени добавки. Най-добре е да избирате продукти, чиято чистота е потвърдена от независима организация.

2. Червена детелина

Червената детелина е богат източник на изофлавони. Тези съединения действат подобно на хормона естроген и могат да помогнат за облекчаване на симптомите, свързани с намаленото производство на естроген по време на менопаузата.

Спадът на нивата на естроген по време на менопаузата може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания. Проучване от 2022 г. установи, че ферментиралата червена детелина намалява съдовото възпаление в сравнение с плацебо.

Не са докладвани сериозни странични ефекти, но са възможни леки симптоми като главоболие и гадене.

Имайте предвид, че червената детелина може да не е безопасна за деца, бременни или кърмещи жени, както и за хора с рак на гърдата или други хормонално зависими видове рак.

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