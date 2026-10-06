Защо отслабваме по-трудно след 35?

Забелязали ли сте, че диетата, която е работила за вас през 20-те, вече не дава същите резултати в края на 30-те? Не е задължително това да е само въпрос на въображение. Отслабването след 35-годишна възраст може да изглежда по-трудно, но причината е по-сложна от простото обяснение, че метаболизмът „се забавя“. С напредването на възрастта промените в телесния състав, физическата активност, хормоните, сънят и ежедневните навици могат да повлияят върху начина, по който тялото регулира теглото.

Наистина ли метаболизмът се забавя след 35?

Широко разпространено е схващането, че метаболизмът рязко се забавя, когато човек навърши 35 години. Научните данни обаче показват по-сложна картина. Метаболизмът, изчислен спрямо телесния състав, остава сравнително стабилен при възрастните в продължение на много години. По-съществен спад се наблюдава на по-късен етап от живота.

Това не означава, че поддържането на здравословно тегло остава еднакво лесно през всички периоди от живота. Постепенните промени в мускулната маса, нивото на физическа активност и съотношението между мускули и мазнини могат да променят количеството енергия, което тялото изразходва ежедневно.

Как да отслабнете, ако сте навършили 40?

Загубата на мускулна маса влияе върху калориите

Мускулната тъкан използва енергия дори когато тялото е в покой. С напредването на възрастта постепенното намаляване на мускулната маса и увеличаването на мастната тъкан могат да доведат до по-нисък разход на енергия.

Именно затова силовите тренировки стават все по-важни с възрастта. Упражненията с тежести и съпротивление помагат за запазване на мускулите, като същевременно подпомагат силата, подвижността и цялостното здраве.

Ежедневното движение има по-голямо значение, отколкото предполагате

Друг важен фактор е физическата активност извън тренировките. С годините работата, пътуването до работното място, домакинските задължения и свободното време могат да станат по-малко активни. Дори малкото намаляване на ежедневното движение може постепенно да понижи общия разход на калории.

Редовната физическа активност подпомага контрола на теглото и увеличава количеството енергия, което тялото използва. Комбинацията от кардиоупражнения и силови тренировки може да бъде особено полезна за поддържане на мускулната маса и добрата физическа форма.

Източник: Защо отслабването става по-трудно след 35: науката зад промените в метаболизма