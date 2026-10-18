Скоростта на ходене може да предскаже продължителността на живота, смятат учените. Колко бързо ходите може да разкрие колко добре остарявате и дори да даде насоки за това колко дълго ви остава да живеете.

Анализ на 34 485 възрастни на 65 и повече години, публикуван в американския здравен портал JAMA, установи, че по-бързата обичайна скорост на ходене е свързана с по-дълъг живот. За всяко увеличение на скоростта на ходене с 0,1 метра в секунда, изследователите наблюдават 12% относително намаление на риска от смърт, според Men's Journal.

Изследователите са проследили участници в девет проучвания в продължение на 6 до 21 години.

Скоростта на ходене е предоставила важна информация за продължителността на живота - дори в сравнение с оценки, които отчитат хронични заболявания и други здравни показатели. Изследователите са описали скоростта на ходене като „прост и достъпен обобщен показател за жизненост“, обяснявайки, че тя отразява комбинираната работа на няколко телесни системи. Именно това прави резултатите убедителни. Ходенето изисква координация между мозъка, мускулите, ставите, сърцето и белите дробове. Скоростта на ходене от поне един метър в секунда е свързана с по-дълга от очакваната продължителност на живота.