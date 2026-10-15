Юбилеен сезон и премиери в Сатиричен театър София

Сатиричният театър "Алеко Константинов" отбелязва своя 70-и сезон с разнообразна програма и няколко нови премиери. Политическото кабаре “Фокус-мокус препаратус” е основен акцент в програмата. С него трупата впечатли дори "Аполония", "Сцена на кръстопът" и "Виа Понтика".

"Сатирата е жив театър, в който всеки ден се случва нещо интересно", заяви драматургът Богдана Костуркова в студиото на "България сутрин".

През октомври театърът е представил и спектакъла "Жената пита ChatGPT" на Къци Вапцаров, а предстои премиерата на "Прелюбодейци" от Майкъл Джейкъбс. Режисьорът Калин Сърменов представя история за две семейни двойки, уморени от брака, и срещата на техните деца с истинското лице на живота.

Пред Bulgaria ON AIR Костуркова каза, че до края на годината предстоят още три постановки - "Докато смъртта..." от Стефан Фьогел, "Ваня, Маша и Даша и Спайк" от Кристофър Дюранг и "Всичко за жените" от Миро Гавран.

Драматургът подчерта, че съставянето на репертоара изисква баланс между различните жанрове и работа в екип, като театърът дава възможност и на млади актьори да натрупват сценичен опит още по време на обучението си.

Костуркова сподели, че всяка вечер трите сцени на Сатирата посрещат между 900 и 1000 зрители, които търсят не само забавление, но и смисъл. "Те идват да прекарат добре, да имат настроение, но и да си тръгнат с чувството, че не напразно са отделили час или два от живота си", посочи драматургът.

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