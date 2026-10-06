Слънчево, топло, голяма опасност от слани

Времето във вторник ще остане предимно слънчево и спокойно. Сутринта обаче температурите отново ще бъдат ниски на места, като в котловините и затворените полета ще има условия за слана. Предупреждение от първа степен, жълт код за опасност от слана, е обявено в утрешния ден в 24 области от страната.

През деня се очаква значително затопляне,

а максималните температури в страната ще достигнат 20°–25°.

Вятърът ще бъде предимно слаб, което допълнително ще създава усещане за спокойно и стабилно време. След студеното утро температурите бързо ще се повишават и следобед ще достигнат 22°–26°.

Така разликата между минималните температури рано сутрин и максималните следобед ще бъде значителна, особено в районите с ясно небе и слаб вятър.

В София сутринта почти 0°

В София вторник ще започне с ясно и студено време. Минималната температура ще бъде около 0°C, а в ранните сутрешни часове в някои по-ниски и открити райони около столицата температурите могат да се задържат близо до нулата.

През деня ще бъде предимно слънчево и спокойно. Температурата постепенно ще се повиши и следобед ще достигне около 22°C.

Очаква се денят да бъде благоприятен за разходки и дейности на открито, като най-топло ще бъде в следобедните часове. Валежи не се очакват.

В планините слънчево, умерен вятър

В планинските райони също ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб, но по най-високите части ще духа умерен вятър от север-североизток.

Температурата на височина около 1200 метра ще бъде приблизително 17°, а на 2000 метра – около 8°.

Въпреки сравнително високите температури през деня, сутрешните часове ще останат студени, особено в котловините и местата, защитени от вятър.

По Черноморието – повече облаци



По Черноморието времето ще бъде малко по-различно. Там ще има значителна висока и средна облачност, но вероятността за валежи остава ниска.

Сутринта ще духа слаб западен вятър, а следобед постепенно ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде умерен.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°, а вълнението ще бъде около 2 бала.