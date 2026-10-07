Днес ще е слънчево и необичайно топло

Времето в сряда ще остане предимно слънчево и необичайно топло за началото на октомври, но от запад-северозапад постепенно ще започне увеличение на високата облачност.

Затоплянето ще продължи, като на места температурите ще достигнат 27–28 градуса. В сутрешните часове обаче в някои котловини и западни полета ще има условия за ниски температури и слани.Въпреки увеличението на облачността, валежи не се очакват.

Студено сутринта, горещо през деня

Сутринта температурите ще бъдат доста различни в отделните райони. Минималните стойности ще са в широки граници – от около 0° в някои котловини и високите западни полета до 12–14° по Черноморието.

В местата с по-слаба циркулация и ясно небе през нощта ще има условия за значително радиационно изстиване. Поради това в някои западни котловини са възможни първи есенни слани, особено в по-ниските и защитени от вятър места.

Максималните температури в страната ще бъдат между 23° и 28°, като най-топло се очаква да бъде в части от Южна България и низините.

В София слънчево, слаб вятър

В столицата денят ще започне с хладно утро и предимно ясно време. Минималната температура ще бъде около 4°, като в по-ниските и открити части на Софийската котловина температурите локално могат да бъдат малко по-ниски.

През деня ще бъде предимно слънчево, но постепенно от запад ще започне увеличение на високата облачност. Облаците ще бъдат предимно високи и няма да доведат до валежи.

Максималната температура в София ще достигне около 22°. Вятърът ще бъде слаб, което ще създава усещане за спокойно и приятно есенно време.

В планините идеално за туризъм

В планините времето ще бъде предимно слънчево, с постепенно увеличение на високата облачност. Вятърът ще бъде слаб от североизток, а в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад.

Температурите ще останат сравнително високи за началото на октомври. На височина около 1200 метра максималната температура ще бъде около 15°С, а на 2000 метра – около 11°.

Условията ще бъдат подходящи за планински туризъм, особено през първата половина на деня. Въпреки това, при по-високите части трябва да се има предвид, че температурите са значително по-ниски спрямо тези в низините.

По Черноморието още става за плаж

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север ще започне увеличение на високата облачност.

Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 24°, а температурата на морската вода ще бъде около 19–20°.

Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала. Валежи не се очакват.