Днес пак ще е слънчево, следобед идва дъждът

В петък времето над България ще остане предимно слънчево и сравнително топло за началото на октомври. Постепенно обаче

от запад ще започне увеличение на облачността,

а до края на деня на места в Западна България са възможни слаби валежи от дъжд.

В следобедните часове първите по-съществени облаци ще достигнат Западна България, а до вечерта на отделни места там ще има условия за слаб дъжд. Валежите няма да бъдат повсеместни и към този момент не се очакват значителни количества.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, докато в Югоизточна България и по Северното Черноморие все още ще се усеща южна компонента – от юг-югозапад.

Температурите ще останат високи за сезона. Максималните стойности ще бъдат между 25° и 30°, като най-топло ще бъде в части от Централна и Източна България.

В София слаб дъждец следобед

В София денят ще започне с предимно слънчево време и минимална температура около 5°. В хода на деня облачността постепенно ще се увеличава, особено след обяд.

Температурите ще достигнат около 25–26°, но към вечерта вероятността за краткотраен слаб дъжд ще се увеличава. Не се очакват значителни валежи, но небето над столицата постепенно ще придобива по-есенен вид.

По Черноморието летни температури

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб от юг-югозапад, а температурите ще достигнат 23°–26°.

Морската вода остава сравнително топла за сезона – около 20°–22°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

По-съществено увеличение на облачността по Черноморието се очаква по-късно, тъй като атмосферното смущение ще се придвижва от запад на изток.

В планините подходящо за туризъм

В планинските райони първата част на деня ще бъде предимно слънчева. Постепенно облачността ще се увеличава и до вечерта на места в планините на Западна и Централна България ще превали слаб дъжд.

Вятърът по високите части ще бъде умерен от запад-северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 15°.