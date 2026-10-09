Слънчево и топло остава времето и утре

През нощта ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от североизток, а в Източна България – от юг-югоизток. Остава топло с максимални температури между 25° и 30°, за София - около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни увеличения на облачността. На места ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

В неделя над Източна България облачността ще е разкъсана - висока и средна, там ще духа умерен южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 28°-30°. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-23°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник, през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Дневните температури и в Източна България ще се понижат.