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Все още топло, но започва захлаждането, ще вали

Максималните температури ще паднат до 20°-22°, за София – около 21°

11.10.2026 | 06:00 ч. 8
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

След полунощ облачността от запад ще се увеличава. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

Днес над източната половина от страната облачността ще е разкъсана – висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 27°-29°. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-22°, в София – около 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад.

Над планините в Западна България облачността ще е значителна с валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над масивите от източната половина от страната ще бъде с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен, на места по северните склонове и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

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