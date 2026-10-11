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За утре е обявен жълт код за обилни дъждове в цялата страна

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°

11.10.2026 | 18:52 ч. 2
За утре е обявен жълт код за обилни дъждове в цялата страна

Понеделник идва с дъжд. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Ще има валеж от дъжд с количества между 15 и 25 mm.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - предимно между 13° и 18°, в Източна България - между 20° и 24°. В София минималната температура ще бъде около 10°, а максималната - около 13°.

В планините ще бъде предимно облачно и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг и границата дъжд-сняг ще се снижава. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

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