Облачно и дъждовно ще е утре, температурите между 10° и 15°

През нощта времето ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 9°. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират, съобщиха от Националния иститут по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа умерен, в източната половина от страната – временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 11°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 20° -21°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.



В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби и в процес на спиране. Ще духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Ще е хладно за средата на октомври с минимални температури между 3° и 8°, максимални - между 11° и 16°. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее, в много райони до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито. Дневните температури слабо ще се повишат.