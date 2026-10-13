Времето утре: Облачно, валежите постепенно ще спират

През следващото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София –около 6°, максималните – между 10° и 15°, за София – около 10°,

Атмосферното налягане още ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-16°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.

В планините ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от Югозападна България валежите ще спират. В местата над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг, в Родопите – над 1200 метра. Ще духа силен, а в планините от източната половина от страната и бурен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северозападен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък ще преобладава облачно време, на много места с валежи. От север ще проникне още една порция сравнително студен въздух.