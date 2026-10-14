Днес се очаква все още дъжд и сняг в планините

България ще остане под влиянието на облачно и ветровито време, с валежи от дъжд в голяма част от страната.

По-продължителни и на места значителни по количество ще бъдат валежите в районите на Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България.

Подобрение на времето започва от запад

В същото време от запад ще започне постепенно подобрение на времето, като валежите ще отслабват и постепенно ще спират.

През първата половина на деня облачността ще бъде предимно значителна над по-голямата част от страната.

В централните и източните райони ще продължи да вали, като на места дъждът може да бъде продължителен. Следобед от запад валежите постепенно ще спират, а облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Така в някои райони на западната половина от страната ще се появят и кратки слънчеви периоди.

Съществен фактор за усещането за студено време ще бъде вятърът. Ще духа умерен, а в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Той ще засилва усещането за студ, особено в районите с продължителни валежи и по откритите места.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 9°, а максималните ще достигат предимно 12°–16°.

Заради облачността, валежите и северния вятър денят ще бъде типичен за средата на октомври, с хладно и влажно време.

В София студ, валежите спират

В София сряда ще започне с предимно облачно време и вероятност за валежи от дъжд. През сутрешните часове условията ще останат хладни, а вятърът от север-североизток ще допринася за по-ниските усещани температури.

През деня валежите постепенно ще отслабват, като с напредването на следобеда облачността може да се разкъса. Възможно е да има кратки периоди с намалена облачност, но времето ще остане сравнително студено за сезона.

Минималната температура в столицата ще бъде около 6°, а максималната ще достигне приблизително 10°.

Шофьорите трябва да имат предвид, че при валежи пътните настилки ще бъдат мокри, а в по-високите части на Витоша условията ще бъдат значително по-зимни. При изкачване към планината е възможно преминаване на дъжда в сняг над определена надморска височина.

В планините сняг по високите части

В планинските райони ще се задържи облачно, с валежи от дъжд главно по Стара планина, Родопите и Странджа. В масивите на Югозападна България валежите постепенно ще спират.

С понижението на температурите във височина дъждът ще преминава в сняг. В повечето планини това ще се случва над 1500 метра надморска височина, а в Родопите снежната граница ще бъде по-ниска — около 1200 метра.

Ще духа силен север-североизточен вятър, който в планините от източната половина на страната ще бъде бурен. Това ще създава неблагоприятни условия за туризъм, особено по откритите била и високите части на планините.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра — около -2°. При силния вятър усещането за студ ще бъде значително по-изразено.

Планинарите трябва да бъдат внимателни заради ограничената видимост, мокрите и хлъзгави терени, както и възможността за снеговалеж във високите части.

По Черноморието дъжд и силен северен вятър

По Черноморието сряда ще бъде облачна и ветровита. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни се очакват те по южното крайбрежие.

Вятърът ще бъде силен, от север, което ще поддържа усещането за по-хладно време въпреки максималните температури между 14° и 16°. Морската вода остава сравнително топла — около 17°–20°.

Вълнението на морето ще бъде 3–6 бала, което означава, че морето ще бъде неспокойно. При тези условия трябва да се подхожда с повишено внимание към дейностите по крайбрежието и в морето, особено в районите с по-силен вятър и по-високи вълни.