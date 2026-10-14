Времето утре: Валежите спират, но за малко, градусите до 19

През следващото денонощие валежите ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще бъде хладно с минималните температури между 2° и 7°, в София около 3°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в района на София – около 14°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през нощта ще се повиши, а през деня ще се понижава.

По Черноморието преди пладне ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността от север ще се увеличава. Ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра около 3°.

В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°.

В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места, главно в Източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно с преобладаващи минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 11° и 16°. (НИМХ)