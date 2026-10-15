Слънчево начало на деня, но от север идват нови валежи

След дъждовното време през последните дни днес ще има повече слънчеви часове, но затоплянето ще бъде ограничено. Сутринта ще започне с хладно време, а през втората половина на деня облачността постепенно ще се увеличава от северозапад. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд, свързани с преминаването на поредната атмосферна обстановка.

Сутринта ще бъде хладна за средата на октомври

Минималните температури ще са предимно между 1° и 5°, като на места в котловините и при по-продължително изясняване са възможни още по-ниски стойности. В София температурата ще бъде около 2°. В по-високите полета и районите с предпоставки за радиационно охлаждане ще е необходимо да се има предвид възможността за локални слани.

През деня в четвъртък над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд условията ще бъдат сравнително спокойни, но следобед от северозапад облачността постепенно ще се увеличава. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде предимно умерен, като ще създава усещане за по-хладно време.

Максималните температури ще достигат 12°–15°. Въпреки слънчевите часове температурите ще останат сравнително ниски за сезона, особено на фона на по-топлите есенни дни.

Вечерта облачността ще продължи да се увеличава, а през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. С оглед на очакваното развитие на обстановката, промяната ще се усеща първо в северните части на страната, след което валежната зона може постепенно да се придвижи на юг.

В София облаци следобед

В столицата четвъртък ще започне с хладно утро и минимална температура около 2°. В ранните часове ще има условия за понижение на температурите в ниските части на Софийското поле, особено при временно разкъсване на облачността.

През деня се очакват повече слънчеви часове, като максималната температура ще бъде около 12°. Следобед облачността постепенно ще се увеличава, но съществена промяна на времето в светлата част на деня не се очаква според предоставената прогноза.

Вятърът от север-северозапад ще бъде предимно умерен. Привечер и през нощта срещу петък облаците ще стават повече, а с навлизането на валежната зона от север ще се увеличава вероятността за дъжд. Затова, ако планирате пътуване извън столицата в края на деня, е добре да предвидите възможността за промяна на времето.

В планините слънчево, но ветровито

В планинските райони преди обяд ще преобладава слънчево време. Следобед обаче облачността ще се увеличава, а около Стара планина ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд .

Вятърът ще бъде умерен, а по високите части – силен от север-северозапад. Това ще влошава усещането за комфорт, особено по откритите била и високопланинските маршрути.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, а на 2000 метра – около 0°. Във високите части условията ще бъдат типично есенни, с ниски температури и силен вятър. При планиране на преходи е препоръчително да се предвидят топли дрехи и защита от вятъра.

По Черноморието водата по-топла от въздуха

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобед облачността ще се увеличава от север, но през по-голямата част от деня ще има условия за сравнително добро време.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Вятърът ще бъде силен от север, като следобед постепенно ще отслабва. Въпреки умерените дневни температури, по крайбрежието ще се усеща по-хладно заради вятъра.

Температурата на морската вода ще бъде между 20° и 21°, а вълнението на морето ще достига 4–5 бала. При тези условия морето ще остане сравнително неспокойно, особено през първата половина на деня, което трябва да се има предвид при дейности по крайбрежието.