Георги Рачев: Бурята "Адам" предизвика феноменални валежи в Испания, идва към България

„В района на Испания паднаха феноменални валежи. Бурята „Адам“, която предизвика тези валежи, в момента е над Лазурния бряг и също се очакват катастрофални валежи от порядъка над 100, дори на места над 120 л/кв. м“, каза по bTV климатологът проф. Георги Рачев.

В България се очакват сериозни валежи, а след това много топло

„Адам“, само че с друго име, ще дойде в България - четвъртък срещу петък и се очакват сериозни валежи, особено в Западна България“, каза той.

В сряда над Балканите ще бъде много топло с максимални температури от 24 градуса. Очакват се и у нас много високи температури.

Четвъртък и петък се очакват по-съществените валежи. В деня на изборите – 25 октомври, неделя, времето също ще е топло.

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Към края на месеца ни хваща студът

„Чак към края на месеца ще се създадат условия за евентуално пускане на централното отопление“, каза проф. Георги Рачев.

По думите му продължават да се потвърждават прогнозите, че зимата ще бъде топла