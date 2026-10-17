България има потенциал да стане водещ енергиен доставчик на Балканите

България може да бъде абсолютен енергиен хъб на Балканите. Тази теза изложи пред Money.bg председателят на френско-българската търговско-индустриална камара (ФБТИК) Стефан Делайе. Той гостува в предаването заедно с директора на камарата Весела Тодорова-Мозеттиг и говори за френските и европейските инвестиции в България.

"Доколкото знам, доста енергия се изнася в Румъния, без да съм голям специалист. Тези инвестиции се отразяват положително на целия регион, защото България може да бъде още по-голям доставчик на енергийни ресурси", посочи Делайе пред Bulgaria ON AIR.

Той очерта интересен феномен, който експертите наблюдават.

"Вече не е толкова предприятия инвестират директно, а инвестиционни фондове. Това са финансови фондове, които избират България, защото я намират за дестинация, която има стабилни финансови показатели и очакваме те да се подобряват, както и рейтингът на страната, който се дава от финансовите институции. Не само френските, но и европейските компании гледам към България. Приемането на еврото и влизането в Шенгенското пространство правят от България 100-процентова страна членка", каза Делайе.