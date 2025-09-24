Зеленски за отношенията му с Търмп: Сега ми вярва повече

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е на мнение, че Доналд Тръмп вече се доверява повече на Киев след нечестността на руския президент Владимир Путин.

"Постепенно (Тръмп) осъзна, че Путин просто споделя информация, която е далеч от истината на бойното поле. Сега той ми се доверява много повече, защото информацията, която моето разузнаване има, я споделяме с нашите партньори", каза Зеленски на пресконференция в Ню Йорк.

Тръмп и Зеленски се срещнаха по-рано през деня в кулоарите на годишното Общо събрание на ООН на ниво лидери. След двустранната си среща американският лидер каза, че ще сподели “след около месец“, ако все още се доверява на Путин.

We had a productive meeting with @POTUS on the sidelines of UNGA, and I thank President Trump for this opportunity. I also deeply appreciate the meeting between the First Ladies of our countries, @FLOTUS and @ZelenskaUA, to discuss the fate of Ukrainian children. Today, there… https://t.co/KMZuOfAjiv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2025

Междувременно Зеленски предупреди, че Русия ще продължи да води хибридната си война срещу Европа, дори докато продължава войната си срещу Украйна.

"Казах му, че (Путин) няма да чака края на войната в Украйна. Вместо това ще се опита да търси слаби места в Европа, в страните членки на НАТО, ще се опита да направи това. Подчертах, че не знам какъв формат ще избере, защото има кибератаки и други методи", каза украинският лидер.

Коментарите на Зеленски идват след серия руски провокации на територията на НАТО. Москва наруши полското въздушно пространство на 10 септември, което накара Варшава да свали руски дронове над своя територия – за първи път за която и да е страна членка на НАТО за над три години от пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

Дни след като бяха изправени пред осъждане за нарушаване на полското въздушно пространство, руски дронове отново нарушиха въздушното пространство на ЕС и НАТО, прелитайки над румънска територия на 13 септември на фона на масирана въздушна атака срещу Украйна. При друга ескалация на 19 септември три руски изтребителя нарушиха въздушното пространство на Естония.

Американският лидер и преди е призовавал Украйна да направи отстъпки на Русия, но след срещата си със Зеленски той сигнализира, че Украйна може да си върне цялата територия, тъй като Москва отказва да прекрати военните действия.