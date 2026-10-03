Зеленски: Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи

Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в ексклузивно интервю за Ройтерс.

Украинското разузнаване е получило документи, които показват, че руският лидер Владимир Путин е разпоредил „нова доктрина“ за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата, каза Зеленски.

„Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура... логистика... пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове“, заяви Зеленски. „Това е целта на операцията“.

Според Зеленски причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби.

Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Ройтерс. В изявление на руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци.

И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни.

Донбас

Зеленски заяви, че продължаващата украинска контраофанзива с кодово име „Вивалди“ е отвоювала около 140 квадратни километра в източния украински регион Донбас, за който Русия казва, че трябва да контролира изцяло като условие за всяко мирно споразумение.

През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на четиригодишния конфликт, който е най-кървавият в Европа от Втората световна война.

Миналия месец американският лидер призова Украйна да се въздържа от удари по руски петролни съоръжения, като заяви, че това води до скок в цените на дизела на световните пазари.

Зеленски, който говореше, докато сирените за въздушна тревога се чуваха в позлатените зали на президентската администрация, обаче заяви, че не е получил никакви сигнали от Русия, че Путин проявява интерес към мирни преговори или към обсъждане на примирие по отношение на енергийната инфраструктура.

През изминалата седмица украинската столица беше подложена на непрестанни атаки от руски дронове и ракети, насочени срещу енергийни и телекомуникационни обекти, както и срещу пътна и железопътна инфраструктура. За първи път Русия нанесе удари по мостовете над река Днепър, свързващи източната и западната част на Киев.

Зеленски заяви, че Украйна ще отговори на промяната в тактиката на Москва, но няма да отвърне със същото и да нанася безразборни удари по гражданска инфраструктура.

„Трябва да отговорим по всеки възможен начин. На фона на техните атаки срещу нашата енергийна инфраструктура, ние трябва да отговорим срещу тяхната енергийна инфраструктура. На първо място нефтопреработвателните заводи: това, което им осигурява средства за тази война“, каза Зеленски. „Но, разбира се, няма да отговорим по същия начин като тях, като нанасяме удари по граждански обекти“, добави той.

Подкрепа от Европа

След като администрацията на Тръмп отправи покана към Путин да присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември и обсъди бизнес сделки с руски пратеници, Зеленски призова Вашингтон да не нормализира отношенията с Русия, преди да бъде гарантирано възстановяването на мира.

Зеленски заяви, че с удоволствие би се срещнал с Путин за мирни преговори по време на срещата на Г-20, но предупреди САЩ да не се поддават „на илюзиите“, че Русия ще прекрати военните действия, ако установи контрол над Донбас.

„Не е справедливо просто да се нормализират отношенията“, заяви Зеленски, който бе облечен в характерната си черна тениска и връхна дреха във военен стил. Всяко възобновяване на икономическите и дипломатическите връзки със Запада трябва да бъде в замяна за мир, каза той. „Защото мирът е по-важен от всякакъв вид икономика“, настоя украинският президент.

Макар че САЩ предложиха възобновяване на тристранните преговори през следващите седмици в Обединените арабски емирства, Зеленски каза, че все още не са били определени точна дата и място за разговорите на техническо ниво.

Украински официални представители предупреждават, че Русия е натрупала запаси от стотици балистични ракети в навечерието на очакваната зимна офанзива срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура. Миналата зима, която беше най-тежката от началото на войната, руските удари оставиха големи части от страната без електроенергия и отопление в продължение на дни.

От лятото Москва започна ежедневно да изстрелва по десетки бързи и сравнително евтини дронове „Шахед“ с реактивен двигател срещу Украйна, чиято противовъздушна отбрана изпитва затруднения, тъй като предишното поколение дронове прехващачи са твърде бавни.

Зеленски заяви, че Украйна е била принудена да разчита в голяма степен на изтребителите си – Ф-16 и МиГ – за да сваля около 60% от руските дронове с реактивни двигатели, но запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите са на привършване.

Киев спешно работи по други решения – включително засилване на способностите си за заглушаване, каза той. По думите му през втората половина на октомври страната ще получи първата пратка от малки, евтини ракети за противовъздушна отбрана, способни да поразят новите „Шахед“.

Миналата седмица Зеленски заяви, че Украйна разработва пет модела нови дронове прехващачи, способни да свалят реактивните дронове „Шахед“. Той каза, че току-що е имал среща с ръководителите на отбраната и че тестовете на два от тези модели са показали скромно ниво на успех от около 30%.

„Ще трябва да увеличим мащабите“, каза той. „Надявам се, че с всички тези неща, с всички тези елементи, ще намерим начин“.

Украйна тази седмица обяви първото използване в бой на балистична ракета собствено производство – ФП-7, която има обсег от около 250 километра.

Зеленски заяви, че се е обадил на производителя „Файър Пойнт“ (Fire Point), за да окаже натиск върху ръководството да завърши бързо модел с по-голям обсег – ФП-9, за който компанията твърди, че може да порази Москва.

„Казах им: „Къде е моята ФП-9?“, разказа Зеленски с усмивка. „Имаме нужда от ФП-9. И ФП-9 ще бъде (готова) тази есен, сигурен съм“, добави той.

Зеленски заяви, че неотдавнашната вълна от руски атаки с дронове и хибридни атаки в Европа е опит да се сплашат европейските народи и да бъде разединена подкрепата за Украйна.

По думите му някои европейски лидери започват да разбират това и втвърдяват позицията си.

Русия твърди, че подобни обвинения са неоснователни и са резултат от антируска истерия.

След преговори с европейски официални представители в Брюксел тази седмица Украйна е намерила финансиране, за да продължи с поръчките за дронове, от които се нуждае, за да продължи да се сражава в началото на 2027 г., заяви Зеленски.

Украинските власти са разработили план съвместно с европейските партньори за запълване на дупка от 27 милиарда долара в отбранителния бюджет на Киев за тази година.

Плановете включват комбинация от преразпределение на собствените бюджетни ресурси на Украйна, двустранна помощ и използване на „парични кредити“ от частта за следващата година от заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро, каза Зеленски. (БТА)