Турските медии: Два турски кораба са атакувани с дронове край България, единият потъна

Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море е сред водещите международни новини в съседна Турция.

„Анадолска агенция“ поставя новината в международната си емисия с акцент върху това, че два търговски кораба са били атакувани с дронове край България, единият е потънал, а за екипажа му няма информация. Агенцията посочва корабите като ALFA WATAN под флага на Того и ABLE под флага на Палау. За ABLE съобщава, че 18-членният екипаж е напуснал кораба след избухнал пожар и е бил спасен от българския ферибот DIOSCURIA. В публикацията извършителят на атаката не е посочен.

„Тюркие Тудей“ поставя много по-силен акцент върху факта, че и двата кораба са турска собственост, въпреки че плават под чужди флагове. Според изданието ALFA WATAN е част от флота на базираната в Мерсин Baraka Shipping, а ABLE – на базираната в Истанбул Ocean Eagle. Изданието определя случая като атака срещу два турски кораба в българската изключителна икономическа зона.

„Тюркие Тудей“ поставя днешния инцидент и в пряка връзка с вчерашното потъване на турския кораб ROYAD MAMMADOV край Румъния. Изданието отбелязва, че това са два последователни инцидента с турски кораби в западната част на Черно море. При ROYAD MAMMADOV загинаха двама души.

"Истанбулската търговска газета" също използва като водещ акцент, че два търговски кораба са били атакувани с дронове, единият е потънал, а 18 моряци от другия са спасени. MarineDeal News, специализираното турско морско издание, съобщава за атаката като за сериозен инцидент за корабоплаването край България. То подчертава, че единият кораб е потънал и че се води издирване на екипажа му. Изданието отбелязва и вчерашния инцидент с турския кораб край Румъния. „Интернетхабер“ също съобщава за „атака с дронове срещу два търговски кораба в Черно море“, като водещият акцент е върху потъването на единия кораб и издирването на екипажа му.

В Турция новината се възприема и през призмата на сигурността на турския търговски флот, съобщи БГНЕС. „Тюркие Тудей“ изрично идентифицира собствеността на двата кораба и поставя днешната атака непосредствено след потъването на ROYAD MAMMADOV край Румъния. Засега обаче турските медии не приписват официално днешната атака нито на Русия, нито на Украйна. „Тюркие Тудей“ изрично посочва, че произходът на дроновете остава неясен. „Анадолска агенция“ също не посочва извършител.