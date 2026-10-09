Руски шпиони, британски военни и политически скандали: Защо Кремъл се цели в тайните на Великобритания

Някои от най-успешните операции на Москва за вербуване на британски военни шпиони са свързани с Кралския военноморски флот. Може би най-известната от тях е шпионската мрежа „Портланд“, действала във Великобритания между 1953 и 1961 г. Група, състояща се от двама британци, „спящ“ агент на КГБ (живеещ във Великобритания под прикритието на канадски бизнесмен) и двама американски комунисти, се сговаря да се сдобие с класифицирани изследователски документи от Центъра за подводно въоръжение към Адмиралтейството (AUWE), разположен на остров Портланд край Дорсет, и да ги предаде на Съветския съюз. Основният агент, работещ за Москва, е Хари Хоутън – бивш офицер от флота, вербуван от полското разузнаване в началото на 50-те години, докато работи в канцеларията на военноморското аташе към британското посолство във Варшава. След завръщането си във Великобритания Хоутън започва работа в AUWE, а КГБ му осигурява миниатюрен шпионски фотоапарат „Минокс“ (Minox). С него той заснема хиляди секретни документи, включително подробности за HMS Dreadnought (S101) – първата британска подводница с ядрен двигател. В дейността му помага Етел Джий, служителка, отговаряща за архива, пише The Times. Агент на ЦРУ, внедрен в полското разузнаване, подава информация за Хоутън на своите ръководители през 1960 г. Шпионската мрежа "Портланд" е следена от МИ-5 в продължение на няколко месеца, преди петимата ѝ членове да бъдат арестувани и осъдени за шпионаж. Ръководителят от КГБ, представящ се за канадец – Конон Молоди, е освободен при размяна на шпиони през 1964 г.

Друг нашумял случай от същата епоха е свързан с Джон Васал

– служител в Адмиралтейството (ведомството, командващо флота). По време на службата си в екипа на британското военноморско аташе в Москва, Васал – който е хомосексуалист – става жертва на капан, заложен чрез интимна връзка (т.нар. "меден капан"), и е заснет в компрометиращи пози с няколко мъже. По това време хомосексуалността все още е била незаконна във Великобритания, а КГБ изнудва Васал да предава секретни документи, след като той се завръща на работа в Адмиралтейството; сред тях е имало информация за радари, торпеда и противоподводно оборудване.

Васал е разобличен през 1961 г. от Анатолий Голицин – служител на КГБ, който дезертира на Запад. Васал също така е привлякъл вниманието със своя екстравагантен начин на живот: ходил е на скъпи почивки в чужбина и се твърди, че си е купил 36 костюма от "Савил Роу". Арестуван е през 1962 г., прави самопризнания и е осъден на 18 години затвор, от които излежава десет.

Москва се е насочвала и към политици, свързани с военните среди. Джон Профумо, бившият британски държавен секретар по въпросите на войната, е принуден да подаде оставка през 1963 г., след като става ясно, че е имал връзка с манекенката Кристин Кийлър; тя от своя страна е поддържала интимни отношения и с Евгений Иванов – старши военноморски аташе в съветското посолство в Лондон.

Възможно е Иванов да е подтикнал Кийлър да попита Профумо за разполагането на ядрени оръжия в Западна Германия, но няма доказателства тя да го е направила. В постсъветската епоха има малко известни случаи, в които руските разузнавателни служби са се насочвали към британски служители.

Рос Дейвид Кътмор, бивш британски войник, беше осъден през май тази година в Украйна на осем години и половина затвор за шпионаж в полза на Русия. Кътмор, който е работил като военен инструктор в Украйна, признава обвиненията в разкриване на „неразрешена информация“ относно местоположението на украински части, след като е бил вербуван от Федералната служба за сигурност (ФСС/ФСБ) – руската разузнавателна агенция. Официални лица в Киев заявиха, че Кътмор е получил инструкции от ФСБ и за подготовката на поредица от терористични атаки.