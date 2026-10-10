Дмитриев: Енергийното сътрудничество с Русия може да спаси германската индустрия от кризата

Енергийното сътрудничество между Германия и Русия би могло да спаси индустрията и икономиката на страната, смята Кирил Дмитриев – специален представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за директни инвестиции (РФДИ).

"Вайдел защитава интересите на Германия и признава ползите от енергийното сътрудничество между Русия и САЩ, което би могло да се разпростре и върху Европа. Енергийното сътрудничество с Русия може да спаси германската индустрия и икономика", написа Дмитриев в социалната мрежа X.

Той коментира публикация на Алис Вайдел, съпредседател на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), в която тя приветства споразумението за доставки на дизелово гориво за САЩ, постигнато по време на телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.

"Сделката на Тръмп с Путин: санкциите се смекчават, над 300 000 тона руски дизел са разблокирани, а цените би трябвало да паднат. Ето как се прави! Докато германският канцлер Фридрих Мерц съсипва Германия със санкции и скъп втечнен природен газ (LNG), Тръмп залага на реалната политика", заяви Вайдел в X.

Dr. Weidel protects German interests and recognizes the benefits of Russia-US energy cooperation that can also extend to Europe. Germany’s industry and economy can be rescued via energy cooperation with Russia. 🤝 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 10, 2026

На 9 октомври президентите на Русия и САЩ проведоха телефонен разговор, по време на който обсъдиха, наред с други теми, доставките на петролни продукти. Руският президент заяви, че Русия е потвърдила готовността си да доставя петрол и петролни продукти за САЩ и световните пазари. Според руския вицепремиер Александър Новак Русия започва предсрочно да отменя забраната за износ на дизелово гориво; страната е готова да достави 300 000 тона дизел през октомври, да увеличи количеството до 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември, като в крайна сметка повиши доставките до 3 милиона тона месечно. Администрацията на САЩ освобождава доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от американските санкции до 7 април 2027 г.

В изказване пред журналисти в Белия дом в петък Тръмп благодари на Путин за решението да доставя дизелово гориво за американския пазар.