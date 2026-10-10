Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова предупреди за опасността от възраждане на нацизма след съобщенията, че кандидат на име Хитлер Мусолини Симеон Флорес е спечелил изборите за кмет в град Керопалка.

"Подобни "сензационни" имена са резултат от пропуски в образователната система и липса на обществено порицание или осъждане. Но това е само началото. Чрез различни средства – или "хибридни" методи, както е модерно да се казва днес, вариращи от музикални клипове и песни до пантеони и имена – се полагат усилия за възкресяване на една човеконенавистна идеология", написа Захарова в своя Telegram канал.

Захарова отбеляза, че подобен случай наскоро се е случил в Намибия.

"Там един такъв Адолф Хитлер Уунона стана общински съветник от избирателен район Омпунджа в област Ошана. След скандал той трябваше да премахне "Хитлер" от официалните си документи и да се разграничи от всякаква връзка с нацистката идеология", обясни тя.

Тя добави, че въпросното лице е прехвърлило цялата вина върху родителите си, заявявайки, че те „не са били наясно с историческия контекст, когато са дали това име на детето си“.

"А какво ще се случи в Перу, когато жителите на Керопалка научат, че Хитлер е убил 27 милиона граждани на СССР по най-варварски начини?", каза Захарова. "Може би ще научат, че Хитлер е смятал цветнокожите, славяните и другите „неарийци“ за расово пълноценни. Очаквало ги е пълно изтребление, ако Третият райх беше победил. Те дори не са били смятани за хора."