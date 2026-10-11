Тръмп твърди, че има енергийно примирие между Украйна и Русия, но Киев е в недоумение

Украйна не разполага с информация за споразумение за прекратяване на огъня в енергийната сфера, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп на 11 октомври, заяви високопоставен украински представител пред изданието Kyiv Independent.
Тръмп обяви примирието в публикация в социалната мрежа Truth Social, като написа:
"С незабавно действие се въвежда ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ В ЕНЕРГИЙНАТА СФЕРА във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се съгласили."
В кратко интервю след изявлението на Тръмп президентът Володимир Зеленски каза пред Axios:
"Ако президентът Тръмп е договорил това с (Владимир) Путин, моля, кажете ни кога започва прекратяването на огъня. Ние сме готови и ще го приемем."
Украинският представител също така изрази съмнение, че Русия е била уведомена за прекратяването на огъня
Изявлението на Тръмп дойде по-малко от час след интервю на Зеленски за ABC News, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно прекратяване на огъня с Путин, той би могъл да подготви Украйна за провеждането на нови президентски избори.
Украйна въведе военно положение, когато Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., но избори не могат да се провеждат, докато е в сила военно положение.
Тръмп и неговите съюзници са заявявали, че Украйна трябва да избере друг президент, и са обвинявали Зеленски, че удължава войната.
През същия период обаче Русия продължи да атакува граждански обекти в цяла Украйна, включително енергийната инфраструктура на Киев.
Това не е първият път, когато Тръмп обявява прекратяване на огъня между Украйна и Русия, но постигането на реално споразумение досега остава непостижимо.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.