Тръмп твърди, че има енергийно примирие между Украйна и Русия, но Киев е в недоумение

Украйна не разполага с информация за споразумение за прекратяване на огъня в енергийната сфера, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп на 11 октомври, заяви високопоставен украински представител пред изданието Kyiv Independent.

Тръмп обяви примирието в публикация в социалната мрежа Truth Social, като написа:

"С незабавно действие се въвежда ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ В ЕНЕРГИЙНАТА СФЕРА във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се съгласили."

В кратко интервю след изявлението на Тръмп президентът Володимир Зеленски каза пред Axios:

"Ако президентът Тръмп е договорил това с (Владимир) Путин, моля, кажете ни кога започва прекратяването на огъня. Ние сме готови и ще го приемем."

Украинският представител също така изрази съмнение, че Русия е била уведомена за прекратяването на огъня

Изявлението на Тръмп дойде по-малко от час след интервю на Зеленски за ABC News, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно прекратяване на огъня с Путин, той би могъл да подготви Украйна за провеждането на нови президентски избори.

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Украйна въведе военно положение, когато Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., но избори не могат да се провеждат, докато е в сила военно положение.

Тръмп и неговите съюзници са заявявали, че Украйна трябва да избере друг президент, и са обвинявали Зеленски, че удължава войната.

През същия период обаче Русия продължи да атакува граждански обекти в цяла Украйна, включително енергийната инфраструктура на Киев.

Това не е първият път, когато Тръмп обявява прекратяване на огъня между Украйна и Русия, но постигането на реално споразумение досега остава непостижимо.