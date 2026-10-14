Зеленски е във Великобритания, ще се срещне с Бърнам и Чарлз III

Президентът Володимир Зеленски пристигна във Великобритания на 14 октомври за среща с британския министър-председател Анди Бърнам, докато Лондон обещава ракети, които да помогнат на Украйна да противодейства на руските реактивни дронове.

Посещението се осъществява в напрегнат за Украйна момент, тъй като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Киев да спре ударите по руски петролни рафинерии и заплашва да преустанови споделянето на разузнавателна информация и доставките на оръжие.

"Предстои и важна среща с министър-председателя Анди Бърнам. Подготвяме решения, които ще ни направят по-силни“, заяви Зеленски при пристигането си, цитиран от Kyiv independent.

Преди посещението на Зеленски, Бърнам заяви, че подкрепата на Обединеното кралство за Украйна остава "непоколебима“. Предвижда се украинският президент да проведе разговори с Бърнам на "Даунинг стрийт“ 10, както и да се срещне с крал Чарлз III в рамките на визитата.

ПВО и пакет от мерки

Британското правителство обяви и пакет от ракети за противовъздушна отбрана на стойност 45 милиона паунда (около 60 милиона долара) за Украйна, докато страната е изправена пред засилващи се атаки с руски ракети и дронове.

"Обединеното кралство ще ускори доставките на британски леки многоцелеви ракети (LMM), които се доказаха като изключително ефективни срещу реактивни дронове, използвани за удари далеч отвъд фронтовата линия в Украйна, включително по Киев и други райони“, се посочва в прессъобщение на британското правителство от 13 октомври.

Already in the UK together with my team. Today, I will have an audience with His Majesty King Charles III. There will also be an important meeting with Prime Minister Andy Burnham. We will discuss a wide range of security issues. We are preparing decisions that will strengthen us. I thank the King, the Prime Minister, and all of Britain for their support! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026

Русия все по-често използва реактивни дронове, които са по-бързи и по-трудни за прихващане от по-старите модели "Шахед“, създавайки нова заплаха в момент, когато Украйна се подготвя за масирани удари по енергийната си инфраструктура през зимата.

От пакета на стойност 45 милиона паунда Обединеното кралство ще ускори доставката на леки многоцелеви ракети (LMM) на стойност 10 милиона паунда (13 милиона долара), за да отговори на най-належащите нужди през зимния период.

Според прессъобщението Бърнам също така е възложил на екипа си да подготви допълнителни пакети с военна и финансова помощ за Украйна, както и нови санкции срещу Русия.

Обединеното кралство отново потвърди намерението си да забрани предоставянето на морски услуги за износа на руски втечнен природен газ (LNG).

Миналата година Лондон обяви, че ще въведе поетапна забрана през 2026 г. "в синхрон с европейските си партньори“.