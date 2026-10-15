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Зеленски: Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии

Русия не спазвала примирието

15.10.2026 | 09:05 ч. 15
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за в. “Файненшъл таймс”, публикувано снощи, предаде Ройтерс. 

“Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това“, заяви Зеленски пред изданието, предаде БТА.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. 

По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва примирието и не зачита думите на американския президент.

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