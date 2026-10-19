Посланикът на ЕС в Украйна: Киев е фронтов град, а зимата още не е дошла

В ексклузивно интервю за Euronews Катарина Матернова защити подкрепата на Европа за Украйна и заяви, че Киев би могъл да приключи техническите подготовки за членство в ЕС до 2030 г. Киев се е превърнал в „истински град на фронтовата линия“, тъй като Русия засилва въздушната си кампания срещу Украйна, заяви пред Euronews посланичката на Европейския съюз (ЕС) в страната Катарина Матернова, като предупреди, че безмилостните атаки все повече нарушават ежедневието в столицата в навечерието на зимата. В ексклузивно интервю за предаването "Europe Today на Euronews Матернова, която живее в Украйна от септември 2023 г., заяви, че ситуацията се е влошила рязко от края на август, когато Русия започна да извършва чести атаки през деня, в допълнение към нощните бомбардировки.

"Това, което се случи от края на август тази година, е, че Киев се превърна в истински град на фронтовата линия", каза тя.

Сирените за въздушни атаки принуждават децата да прекъсват уроците си и да търсят убежище, лекарите да преустановяват медицинските процедури, а метрото да спира да работи. Атаките срещу мостовете допълнително затрудняват придвижването из столицата, добави тя.

"Ситуацията е много, много, много трудна, а зимата още не е настъпила", предупреди Матернова.

Припомняйки ударите по Националната академия на науките, болницата в близост до делегацията на ЕС и детската градина в центъра на Киев през септември, Матернова обвини Русия, че системно нарушава законите на войната.

"Нека си припомним, че атакуването на граждански цели е военно престъпление. Това противоречи на законите на войната", каза тя. "Военните престъпления се извършват ежедневно."

Нейните коментари идват на фона на все по-честото използване от Русия на по-бързи дронове с реактивни двигатели, което поставя допълнителни предизвикателства пред украинската противовъздушна отбрана.

Европа остава най-надеждният съюзник на Украйна

На фона на нарастващото напрежение между Киев и Вашингтон Матернова заяви, че Европа е станала най-надеждният източник на военна и финансова помощ за Украйна. След като присъства на разговорите между Зеленски, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, тя заяви, че се е опитала да предаде спешността на ситуацията, пред която са изправени украинците в условията на засилващите се руски атаки. Според Матернова ЕС в момента осигурява около три четвърти от финансовата подкрепа за Украйна, като тя добави, че европейските лидери остават решени да поддържат тази помощ, като същевременно насърчават други партньори да допринесат с повече средства. Тя също така подчерта, че блокът няма намерение да облекчи санкциите срещу Москва, докато войната продължава.

Попитана за европейската подкрепа за украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи, Матернова отказа да коментира потенциалните дипломатически последствия за отношенията с Вашингтон. Въпреки това тя подкрепи позицията на върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас, която определи подобни удари като легитимна самоотбрана.

"Именно индустрията на изкопаемите горива подхранва войната от руска страна", заяви Матернова.

Освен военната и финансовата помощ, един от най-значимите аспекти на европейската подкрепа за Украйна е перспективата за членство в ЕС. Неотдавнашната среща между Зеленски и унгарския министър-председател Петер Магяр в Брюксел породи надежди за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване на Украйна. Матернова, която не присъстваше на срещата, заяви, че според публичните отчети преговорите са протекли добре, което дава основания за оптимизъм след години на спорове между Киев и Будапеща. По-рано през седмицата ЕС откри две допълнителни преговорни групи, обхващащи вътрешния пазар и конкурентоспособността, както и приобщаващия растеж, с което общият им брой достигна четири от шест.

Нова съвместна работна група, създадена от еврокомисаря по разширяването Марта Кос и украинския министър-председател Сергей Корецки, ще се среща два пъти седмично през следващите месеци, за да помогне на Киев да ускори реформите, особено в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията. Според Матернова политическата воля за присъединяване към ЕС вече е налице. Предизвикателството сега е да се превърне тази амбиция в конкретни реформи. Това обаче не означава непременно членство до 2030 г. Евентуалното присъединяване на Украйна все пак ще изисква съгласието на държавите-членки на ЕС.

Матернова се опита също да успокои опасенията относно икономическите последици от членството на Украйна, като изтъкна, че подобни страхове са съпътствали и предишните кръгове на разширяване на ЕС. Тя припомни как присъединяването на Испания и Португалия е разтревожило европейските производители на вино, а източното разширяване на блока през 2004 г. предизвика тревоги относно конкуренцията от страна на селскостопанските производители и работниците в новите държави-членки. Тя призна, че огромният селскостопански сектор и икономическият потенциал на Украйна неизбежно ще повдигнат подобни въпроси, но те могат да бъдат решени чрез преговори, преходни разпоредби и компромиси.

Политическите пречки биха могли да се окажат по-трудни за преодоляване. Матернова посочи продължителните трудности при присъединяването на Северна Македония като пример за това как двустранните спорове могат да забавят разширяването, въпреки че тя остана уверена, че постоянните дипломатически усилия биха могли да помогнат за разрешаването на такива различия. Въпреки тези предизвикателства тя настоя, че евентуалното членство на Украйна би било от полза за блока като цяло.