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Зеленски обсъди с „Локхийд Мартин“ ускоряване на доставките на „Пейтриът“

Украйна търси повече системи за противовъздушна отбрана и изтребители Ф-16 за защита от руските ракетни и дронови атаки

19.10.2026 | 22:30 ч. 16
Снимка: Украинформ

Снимка: Украинформ

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е обсъдил с представители на американската оръжейна компания „Локхийд Мартин“ възможностите за ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, които са от жизнено важно значение за прехващането на балистични ракети при въздушните атаки на Русия, предаде Ройтерс. 

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„Техните системи „Пейтриът“ и самолетите Ф-16 играят важна роля в защитата от руски балистични ракети и дронове с реактивни двигатели“, написа Зеленски в комуникационната платформа Телеграм.

„Ситуацията точно сега не е лека и по двата фронта. Обсъдихме въпроса как бихме могли да увеличим доставките“, добави украинският президент. 

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Тагове:

Зеленски Локхийд Мартин ускоряване доставките Пейтриът
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