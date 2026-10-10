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5 признака на есенен косопад

Косопадът е концентриран в определена зона

10.10.2026 | 22:14 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Може би тази есен забелязвате, че косата ви пада повече от обичайното – намирате косми по възглавницата, под душа или на четката. Това е нормално и се дължи на естествения цикъл на растеж на косата. Но понякога това може да е знак за нещо по-сериозно.

Как да различим обикновения сезонен косопад от алопеция и кога наистина трябва да потърсим помощ?

5 признака, че става дума за сезонен косопад

Падането на косата е временно и обхваща цялата глава

При сезонния косопад косата пада равномерно от всички части на скалпа, а не само от определена зона. Няма образуване на плешиви петна или изтъняване само на едно място.

Състоянието продължава 1-2 месеца и след това се нормализира

Ако след този период опадването намалее и косата ви се върне към обичайното си състояние, най-вероятно става дума за естествена смяна на космената покривка.

Новите косми растат здрави и равномерно

При сезонния косопад новите косми, които заместват падналите, са с нормална дебелина и цвят. Те не са тънки, къси или чупливи.

Източник: Есенен косопад или алопеция: 5 признака, че е от сезона

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