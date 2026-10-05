ВМС на САЩ ще преработят изцяло планирането на мисиите на F-35 за до $100 млн.

Военноморските сили на САЩ търсят съдействие от индустрията за мащабно преработване на средата за планиране на мисии, използвана от ескадрилите с изтребители от пето поколение F-35. Очаква се проектът да продължи пет години, а стойността му вероятно ще бъде между 50 и 100 милиона долара. Средата за планиране на мисии за F-35 е наземен компонент от по-широката архитектура за поддръжка на мисиите на изтребителя. Пилотите и специалистите по планиране я използват преди полет, за да подготвят информация относно маршрути, заплахи, цели, въоръжение и настройки на комуникациите, като получените данни за мисията впоследствие се зареждат в самолета. Настоящият договор за поддръжка на планирането на мисии беше сключен през февруари 2023 г., а новото запитване на ВМС показва, че няма съществени промени в обхвата, мащаба или сложността на изискванията спрямо действащия договор, пише MWM.

Планирането на мисии е от особено значение за F-35

поради зависимостта на самолета от големи обеми цифрови данни и предвиденото му използване в условия на силно оспорвано въздушно пространство. Самолетът е проектиран да обединява информация от бордовите си сензори и външни източници, докато планирането на мисии осигурява данните, необходими за подготовката на машината за конкретната оперативна среда, в която ще бъде разгърната. Това изискване също така илюстрира разликата между софтуера на самия изтребител F-35 и по-широката мрежа от наземни системи, които го обслужват. Lockheed Martin разработва F-35, както и хардуера и софтуера за планиране на мисии, докато планираният от ВМС договор е насочен към осигуряване на инженерна и програмна подкрепа от страна на държавния сектор за преработването на средата за планиране на мисии.

Новата инициатива е резултат от дългогодишни трудности, свързани с по-широката цифрова инфраструктура на програмата F-35. Първоначално тя разчиташе до голяма степен на системата ALIS (Autonomic Logistics Information System – Автономна система за логистична информация), която трябваше да изпълнява функции като планиране на мисии, поддръжка и управление на логистиката, но се сблъска с постоянни проблеми с производителността и удобството при работа. Впоследствие Министерството на отбраната предприе стъпки за замяната ѝ със системата ODIN (Operational Data Integrated Network – Интегрирана мрежа за оперативни данни), като новата архитектура има за цел да предложи по-модерен подход, базиран на облачни технологии. Самото планиране на мисии продължи да се развива независимо от процеса по замяна на ALIS, като Съвместният програмен офис същевременно разработваше централно управляван "национален пакет за среда за планиране на мисии" (Mission Planning Environment Country Kit), предназначен да замени отделните системи за планиране на мисии, използвани от международните партньори по програмата F-35.