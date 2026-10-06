Зехтинът в Гърция поевтинява: първата сделка за сезона е на 5,95 евро за килограм

Новият сезон за зехтин в Гърция започна с първа търговска сделка на цена 5,95 евро за килограм, което дава на производителите ранен сигнал, че пазарът навлиза в периода на прибиране на реколтата с цени, значително по-ниски от нивата, наблюдавани през последните две години. Сделката, обхващаща 55 тона зехтин "екстра върджин", беше сключена от Земеделската кооперация за зехтин "Агии Апостоли" (Agioi Apostoloi) в област Лакония, в най-южната част на Гърция. В търга участваха две компании – една гръцка и една италианска, като в крайна сметка италианската компания спечели партидата, пише To Vima.

Началната цена е значително по-ниска от 7,85 евро за килограм,

отчетени при първата сделка за сезон 2025–2026 г., и от 10,20 евро за килограм, с които започна сезон 2024–2025 г. Този спад настъпва в момент, когато гръцките производители на маслини са изправени пред трудна комбинация от по-ниски пазарни цени и трайно високи производствени разходи. Разходите за прибиране на реколтата, работна ръка, торове, енергия и други земеделски нужди остават високи, което оказва натиск върху маржовете на печалба на производителите. Смята се, че началната цена за новия сезон е достатъчна за покриване на разходите, свързани с ранното прибиране на реколтата, но производителите не я възприемат като особено висока предвид разходите за реализация на продукцията на пазара. Междувременно зехтинът от предходната реколта се търгува на цени между 3,40 и 3,75 евро за килограм, което е значително под нивата, наблюдавани през последните години. Производството на зехтин в Гърция за този сезон се оценява на между 280 000 и 330 000 тона, като основната прогноза е за около 300 000 тона.

От решаващо значение ще бъде и международният пазар.

Очаква се общото производство на зехтин в Средиземноморието да достигне приблизително 3 до 3,2 милиона тона, докато прогнозите за Испания са за производство от около 1,6 милиона тона, което представлява увеличение с близо 23% спрямо предходния сезон. Комбинацията от по-голямо предлагане на международния пазар и по-ниски цени в сравнение с последните години означава, че гръцкият пазар навлиза в новия сезон от значително по-ниска изходна позиция. За гръцките производители на маслини въпросът сега е дали 5,95 евро ще се окажат просто начална цена с навлизането на беритбата в активна фаза, или ще се утвърдят като референтна стойност за предстоящите месеци.