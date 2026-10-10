Джесика Бийл блесна с прозрачна пола, дълбоко деколте и прическа в стил 'руслака"

Джесика Бийл обра точките на премиерата на филма Matchbox в Ню Йорк с изцяло черен тоалет, включващ сако с дълбоко деколте и прозрачна пола, както и прическа на вълни в стил „русалка“.

Тази филмова роля е първата за Бийл от 2017 г. насам, а премиерата на филма идва няколко дни след като със съпруга ѝ Джъстин Тимбърлейк отпразнуваха 14-ата си годишнина от сватбата си.

Джесика привлече вниманието на червения килим няколко пъти през изминалата седмицата. Тя видимо е в отлична форма и показа страхотен стил в монохромни тоалети.

В понеделник, 5 октомври, 44-годишната актриса се появи на премиерата на филма Matchbox в Ню Йорк с елегантен, изцяло черен ансамбъл на Dolce & Gabbana. Бийл беше облечена в черно сако с вталена кройка и дълбоко деколте, съчетано с дълга до земята черна прозрачна пола.

Звездата допълни визията си с ефектни висящи обеци и екстеншъни за коса с голяма дължина, оформени на вълни в стил „русалка“. Фризьорът на Бийл, Адир Абергел, споделя пред списание PEOPLE, че е използвал екстеншъни с щипки с дължина между 22 и 24 инча (около 56–60 см). „Целта беше драматична промяна, която все пак изглежда напълно естествено – сякаш е пускала косата си да расте през цялото лято“, обяснява той.

Абергел допълва: „Исках да добавя дължина, за да създам усещане за издължен силует и да ѝ придам величествено, подобно на статуя излъчване. Деколтето играеше важна роля в това отношение. При дълбокото V-образно деколте и откритата горна част на тялото, дължината на косата балансираше визията. Сакото със строга структура понякога може да изглежда твърде официално, но обемната коса и естественото ѝ движение придадоха на визията по-меко и секси излъчване. Това внесе мекота в цялостния стил, като същевременно запази усещането за непринуденост – сякаш косата ѝ винаги е била толкова дълга.“

Удълженията за коса не бяха единственият „магически трик“ на стилиста Абергел. Професионалистът използва „класически гъвкави ролки“, за да постигне онези „меки, романтични вълни, които никога не изглеждат прекалено нагласени“.

Преди да оформи прическата, той нанесе на пластове любимите си продукти на марката Virtue: серум за възстановяване на увредена коса (Damage Reverse Serum), възстановяващо масло (Healing Oil) и крем против хвърчене (Un-Frizz Cream). „Тази комбинация придава блясък и мекота, като същевременно поддържа косата гладка, без да я утежнява“, споделя той пред списанието.

За да постигне идеалното съответствие на цветовете, стилистът разказва, че е прекарал „почти четири дни“ в боядисване на удълженията. „Цветът беше истински труд, вложен с много любов“, спомня си Абергел. “Исках да постигна онзи мек, преливащ ефект, при който удълженията се сливат неусетно с естествената ѝ коса.“

Вдъхновен от изключително популярната марка играчки-автомобилчета, филмът Matchbox включва в актьорския си състав още Джон Сина, Артуро Кастро, Сам Ричардсън, Данай Гурира и Теьона Парис.

„Matchbox е „изпълнено с екшън приключение, което ни отвежда по целия свят и разказва историята на група приятели от детството. Животът им се преобръща, когато Шон (Сина) – техен бивш лидер, отсъствал дълго време и работещ под прикритие за ЦРУ – се завръща в малкия им град и неволно ги въвлича в трескаво международно преследване, целящо спасяването на света“, гласи официалният синопсис на филма.

Този филм е първият за Бийл след участието ѝ в лентата от 2017 г. Shock and Awe. През годините междувременно актрисата – която има синове, Сайлъс и Финиъс, от съпруга си Джъстин Тимбърлейк – се е снимала в телевизионни сериали като BoJack Horseman, Limetown, Candy и The Better Sister.

Този месец Бийл и 45-годишният Тимбърлейк отпразнуваха 14-ата си годишнина от сватбата.

В неделя, 4 октомври, двойката сподели в секцията Stories в Instagram непубликувани досега непринудени снимки, придружени от трогателни послания един към друг.

Колкото до Джесика, тази седмица тя направи няколко впечатляващи появи в различни предавания, както и на червения килим, припомняйки ни че беше една от най-желаните актриси преди да се оттегли от светлината на прожекторите, за да отгледа синовете си.

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