Мицкоски с очакване за напредък в диалога с България: Целта е да стигнем до компромис

Радвам се, че диалогът започна и че нашите международни партньори са наясно с това. Това е красотата на демокрацията – да се говори, когато имаш различни гледни точки, а умението в демокрацията е да сближиш тези различни гледни точки и в крайна сметка да постигнеш компромис, заяви министър-председателят Християн Мицкоски, когато беше попитан къде вижда изход от задънената улица в отношенията с България и какви са очакванията след срещата преди два дни в София между външните министри на двете страни – Тимчо Муцунски и Велислава Чамова, предава "Нова Македония".

"Очаквам диалогът да продължи и в даден момент позициите да се сближат и да стигнем до решение", заяви Мицкоски в отговор на въпрос на журналист след посещение в крепостта в Скопие, съобщава МИА.

На въпроса дали ще има още срещи преди срещата на върха на ЕС през декември, той отговори:

"Нека процесът да следва естествения си ход" и че "всичко, което обществеността трябва да знае, ще разбере в подходящото време".

Той подчерта, че е важно диалогът да е започнал, както посъветва председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на неотдавнашното си посещение в Скопие.

"Съветът беше да започнем диалога, диалогът започна. Нашите партньори са запознати със съдържанието на диалога, очаквам диалогът да продължи, така че в предстоящия период очаквам да има напредък, а когато има напредък, разбира се, обществеността ще бъде информирана", добави Мицкоски.