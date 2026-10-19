Потопът в Испания: Ограничиха движението в 145 общини, бурята Адам взе две жертви

Наредбата, изготвена от правителството на Валенсия, обхваща общо 145 общини по южното крайбрежие на Валенсия и северната част на Аликанте, засегнати от проливните дъждове, които досега са довели до натрупване на над 700 л/м², от които 77 се падат на провинция Валенсия, а 68 – на провинция Аликанте. Наредбата, публикувана в допълнително издание на Официалния вестник на правителството на Валенсия (DOGV), влиза в сила от момента на публикуването ѝ и има правно основание в Закона за националната система за гражданска защита и в Закона на правителството на Валенсия за гражданска защита и управление на извънредни ситуации, който дава правомощия за приемане на мерките, пише EFE. Наредбата, подписана от министъра на извънредните ситуации и вътрешните работи Хуан Карлос Валдерама, посочва, че тези ограничения "са пропорционални на преследваната цел, тъй като приетите мерки са по-малко ущърбни за правата на трети лица, не се простират особено във времето и са единствените, които могат да бъдат приети за постигане на преследваната цел". В нея се посочва, че от неделя провинциите Валенсия и Аликанте са засегнати от интензивни валежи, което налага приемането на временни и извънредни допълнителни мерки в Общността Валенсия.

La Generalitat Valenciana ordena el confinamiento de 145 municipios del litoral sur de Valencia y del norte de Alicante Las fuertes lluvias dejan ya acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado 📷 EFE/ Carlos Colomer https://t.co/Vg1c4rApyf — RTVC (@RTVCes) October 19, 2026

В засегнатите от интензивните дъждове райони се излъчват многократно съобщения към цялото население,

в които се призовава да не се пътува и по този начин да се избягват придвижвания; да се остане в домовете; да не се пресичат зони, подложени на наводнения; да се стои далеч от реки, дерета и речни корита; да се отиде на по-горните етажи; да не се слиза в мазета или гаражи; да не се използват асансьори и да се обръща специално внимание на уязвимите лица.

Въпреки това развитието на извънредната ситуация "налага незабавно засилване, от съображения за безопасност на хората и поради оперативните нужди на службите за реагиране, на карантинните мерки и на абсолютната ограничаване на мобилността в много общини", се посочва в текста.

Поради това се разпорежда "да се поддържат, удължат и засилят приетите мерки за карантина и, съответно, за ограничаване на придвижването" в общо 145 общини по южното крайбрежие на Валенсия и по северното крайбрежие на Аликанте.